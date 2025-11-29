Se mantendrá el clima fresco

Un clima fresco y agradable, acompañado de probables lluvias, se espera para este fin de semana en Valle Hermoso, informó Aurelio Silva Salazar, encargado del monitoreo del clima en la ciudad.

¿Cuál es la previsión del clima?

El especialista señaló que para este sábado las temperaturas oscilarán alrededor de los 20 grados centígrados, mientras que el domingo se prevé una mínima de hasta 11 grados, con posibilidad de precipitaciones.

¿Qué recomendaciones se dan a la población?

Silva Salazar recomendó a la población más vulnerable tomar precauciones para evitar enfermedades respiratorias, especialmente ante el descenso de temperatura. El funcionario añadió que continuarán con el monitoreo constante de las condiciones atmosféricas a fin de mantener informada a la comunidad sobre los cambios previstos para los próximos días.