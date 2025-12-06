Frío se mantiene hasta el martes

Las bajas temperaturas continuarán en la región al menos hasta el próximo martes, informó Aurelio Silva Salazar, encargado del monitoreo del clima en la ciudad.

¿Qué temperaturas se esperan para los próximos días?

Silva Salazar señaló que para el lunes aún se prevén temperaturas mínimas de hasta 10 grados centígrados. Aunque las probabilidades de lluvia han disminuido, el clima frío persistirá durante los próximos días.

Acciones de la autoridad ante el clima frío

El funcionario exhortó a la población a mantenerse protegida ante las condiciones actuales, especialmente a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a los cambios bruscos de temperatura.

Recomendaciones para la población vulnerable

Agregó que será a partir del martes cuando las condiciones comenzarán a regularse, alcanzando temperaturas cercanas a los 20 grados centígrados.