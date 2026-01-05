Tamaulipas

Clima estable para la semana

Termómetros oscilarán alrededor de los 20 grados centígrados desde hoy lunes y hasta el próximo viernes
  • Por: Jorge Mancha 
  • 05 / Enero / 2026 -
  • COMPARTIR
Clima estable para la semana

El clima se mantendrá agradable desde hoy y hasta el próximo viernes en esta región.

Las temperaturas en esta región se mantendrán estables durante la presente semana, registrando condiciones agradables de lunes a viernes, informó Aurelio Silva Salazar, responsable del monitoreo del clima en la ciudad.

De acuerdo con el especialista, los termómetros oscilarán alrededor de los 20 grados centígrados desde hoy lunes y hasta el próximo viernes, sin que se presenten cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

No obstante, Silva Salazar señaló que será a partir del próximo sábado cuando se espera el ingreso de un nuevo frente frío, el cual podría provocar un descenso en la temperatura, alcanzando valores cercanos a los 10 grados centígrados.

Por el momento, no existen pronósticos de lluvias ni de frío extremo para la región, por lo que se prevé una semana con clima estable y favorable, según se dio a conocer ayer por las autoridades encargadas del monitoreo climático.


EL MAÑANA RECOMIENDA