Falla asistencia por el frente frío

Las bajas temperaturas registradas ayer en la ciudad, que alcanzaron 10 grados centígrados con una sensación térmica de 7 grados, provocaron un ligero ausentismo en las principales instituciones educativas del municipio.

Impacto del clima en la asistencia escolar

El profesor Jorge Mata Álvarez, jefe del Centro Regional para el Desarrollo Educativo (CREDE), informó que se detectó un incremento en las faltas, principalmente entre alumnos de preescolar y de los primeros grados de primaria.

Las condiciones climáticas se complicaron aún más durante la hora de entrada al turno matutino, cuando una ligera llovizna dificultó la llegada de varios estudiantes a los planteles educativos.

Recomendaciones de las autoridades educativas

Se prevé que las temperaturas frías continúen a lo largo de la semana, por lo que no se descarta que el ausentismo pueda mantenerse en los próximos días. Ante esto, docentes y autoridades educativas recomendaron a los padres de familia abrigar adecuadamente a sus hijos al enviarlos a clases.

Asimismo, aclararon que las clases no serán suspendidas de manera oficial, salvo que las temperaturas desciendan por debajo de 0 grados centígrados, conforme a los lineamientos establecidos.