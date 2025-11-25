Esperan obreros más maquiladoras

La incertidumbre crece entre la clase obrera de la ciudad luego del anuncio de que dos plantas de la maquiladora Joyson, ubicadas en el Parque Industrial de Valle Hermoso, cerrarán sus puertas durante los primeros meses del próximo año.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Trabajadores de la empresa, que prefirieron mantener el anonimato, expresaron su preocupación ante el panorama laboral que se avecina. "Confiamos en que alguna nueva empresa llegue a esta ciudad el próximo año o que las existentes puedan permanecer, pues son esenciales para el sustento de cientos de familias y para la economía de esta ciudad. Sin fuentes de empleo, perdemos todos", señaló uno de los obreros afectados.

¿Qué medidas se están tomando?

Hasta ayer, ninguna autoridad había anunciado un plan emergente para contener la salida de maquiladoras ni para promover la llegada de nuevas inversiones al municipio. De concretarse lo anunciado, dos de las tres maquiladoras instaladas en el Parque Industrial podrían cerrar durante los primeros meses de 2026, dejando únicamente una planta en operación dentro de ese espacio, situación que preocupa seriamente a los trabajadores y a la economía local.