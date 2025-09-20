Cables eléctricos provocan cierre de carretera en V.H.

La mañana de ayer se registró la caída de varios cables con electricidad sobre la carretera 120, a la altura del Pozo 4, en el kilómetro 76 de la salida norte de esta ciudad, lo que ocasionó el cierre total de la vía durante varios minutos.

El incidente generó un importante congestionamiento vial, dejando a cientos de automovilistas varados por más de 30 minutos mientras se atendía la situación.

Elementos de la Policía Vial Municipal arribaron al sitio y, como medida preventiva, procedieron al cierre de la arteria con el fin de evitar un accidente mayor.

Minutos más tarde, personal de Protección Civil se presentó en el lugar y retiró los cables a un costado de la carretera, restableciendo la circulación.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes ocasionaron la caída de los cables que interrumpieron la vialidad.