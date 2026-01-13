Fatídico choque frontal

Cuatro personas perdieron la vida la noche del domingo tras registrarse un trágico accidente automovilístico en la autopista Matamoros–Reynosa, a la altura del entronque hacia el puente internacional Los Indios.

De acuerdo con la información preliminar, el percance ocurrió cuando una camioneta fue impactada de frente por otra unidad que invadió el carril contrario. En el lugar fallecieron dos mujeres adultas, un hombre y una menor de edad, quienes viajaban juntos en una camioneta de la marca Chevrolet tipo Suburban.

Las víctimas fueron identificadas como un padre de familia, su suegra, su cuñada y su hija de apenas 10 años de edad, quienes murieron de manera instantánea debido a la fuerza del impacto.

Trágicamente, tres de los cuatro fallecidos quedaron calcinados, luego de que la unidad en la que viajaban se incendiara en el sitio del accidente.

La madre de la menor fallecida, así como al menos otros dos menores de edad, resultaron lesionados y fueron trasladados de emergencia al Hospital San Charbel de Matamoros, a bordo de ambulancias de la Cruz Roja y de la empresa Orduña.

Asimismo, una tercera unidad involucrada también presentó personas lesionadas, quienes aparentemente fueron llevadas a hospitales de la ciudad.

Como presunto responsable del accidente fue señalado un hombre en aparente estado de ebriedad, quien se identificó como Gerardo Hernández, originario de San Benito, Texas.

El conductor manifestó que circulaba de Reynosa con destino a San Benito, cuando presuntamente una camioneta Dodge Durango lo impactó por la parte trasera, provocando que perdiera el control de su unidad Ford F-150, invadiera el carril contrario y se impactara de frente contra la camioneta familiar.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil de Matamoros, Cruz Roja Mexicana y ambulancias Orduña, quienes realizaron las labores de auxilio, control del incendio y levantamiento de los cuerpos, además de acordonar la zona para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades continúan con las indagatorias para deslindar responsabilidades y esclarecer plenamente las causas de este lamentable hecho.



