Familia texana sufre aparatoso accidente

Una familia originaria de Harlingen, Texas, que se dirigía a Valle Hermoso para celebrar la Navidad con sus familiares, sufrió la tarde del viernes un aparatoso accidente vial en la curva ubicada a la altura del kilómetro 73 con 120, cuando la unidad en la que viajaban se salió de la cinta asfáltica y se impactó contra un muro de contención.

¿Cómo ocurrió el accidente en Harlingen, Texas?

El percance involucró a una camioneta de la marca Chevrolet, tipo Traverse, conducida por Ángel Galván, quien viajaba acompañado de su esposa y sus tres hijos de tres, cuatro y 10 años de edad. Como resultado del choque, todos los ocupantes resultaron lesionados, siendo trasladados de inmediato al Hospital General a bordo de una ambulancia de voluntarios de Protección Civil, se informó que uno de los menores presentaba varias fracturas.

Al lugar del accidente acudieron elementos de la Policía Vial Municipal, así como personal del Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron apoyo en las labores de auxilio y aseguramiento de la zona.

Acciones de la autoridad tras el choque en Valle Hermoso

De acuerdo con la información recabada en el sitio, el accidente se originó cuando un vehículo de la marca Ford, tipo Marquis, se atravesó al paso de la camioneta familiar, lo que provocó que el conductor realizara una maniobra brusca para evitar el impacto. Al volantear, la unidad salió de la cinta asfáltica y terminó chocando contra el muro de contención del puente ubicado en ese punto.

Detalles confirmados sobre los lesionados en el accidente

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por esta vía, especialmente en zonas de curvas, para evitar accidentes de consecuencias lamentables.