Destroza taqueria

Un vehículo desconocido provocó cuantiosos daños materiales al impactar contra una taquería durante la madrugada de ayer, en hechos ocurridos sobre la calle Rosalinda Guerrero y Sexta, a un costado de la Secundaria General No. 2.

De acuerdo con el reporte de los afectados, el responsable conducía una camioneta de cuatro puertas color gris, la cual se estrelló contra la techumbre y el puesto de tacos del negocio denominado "Taquería Ramírez", para posteriormente darse a la fuga sin asumir responsabilidad alguna.

El impacto dejó completamente destrozada la estructura del puesto, además de dañar parte del mobiliario y utensilios del establecimiento, que cada noche ofrece servicio en ese punto concurrido de la ciudad.

Los propietarios de la taquería hicieron un llamado al responsable para que haga frente a las consecuencias y repare los daños ocasionados, al tiempo que pidieron mayor vigilancia en la zona para evitar hechos similares.