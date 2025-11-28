Se estampa médico

Un médico de 40 años de edad, quien se identificó como Pedro, protagonizó ayer un aparatoso accidente en la calle Primera y Río Bravo, en la zona centro de la ciudad.

El conductor, quien manejaba una camioneta Chevrolet Blazer de modelo antiguo, explicó a las autoridades que una falla mecánica le impidió detener el vehículo, lo que provocó que perdiera el control y terminara impactando cuatro automóviles que se encontraban debidamente estacionados sobre la banqueta.

¿Qué vehículos fueron afectados?

Entre los vehículos afectados se encuentran: un Nissan Sentra, un Nissan Juke, una Chevrolet Equinox y un vehículo Oldsmobile.

El incidente ocurrió poco después del mediodía del jueves y generó una rápida movilización de unidades de emergencia y de la Policía Vial Municipal, quienes acudieron al lugar para evaluar los daños y asegurar el área.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, por lo que el hecho quedó únicamente en pérdidas materiales, mismas que serán evaluadas por las autoridades correspondientes.