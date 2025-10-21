Evita choque y termina contra un poste de luz

Un residente de esta ciudad protagonizó un aparatoso accidente ayer a las 14:45 horas, luego de evitar impactarse contra otro vehículo y terminar derribando un poste de alumbrado público frente al Hospital General de Valle Hermoso.

De acuerdo con los reportes, el percance involucró una camioneta GMC tipo Yukon, modelo 1998, conducida por un hombre adulto el cual no se identificó, quien explicó que al salir del hospital, otro automóvil se le atravesó inesperadamente sobre la vía.