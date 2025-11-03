Chocan a familia

Una familia resultó con lesiones leves luego de sufrir un fuerte accidente la noche del sábado a las 22:00 horas en la carretera que conecta al poblado Empalme con la ciudad de Valle Hermoso, justo frente a las instalaciones de la termoeléctrica.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia viajaba a bordo de una camioneta Marcury tipo Mariner con dirección a Valle Hermoso, cuando fueron impactados por un automóvil Chevrolet Cavalier, cuyos ocupantes (una pareja) invadieron el carril contrario, provocando el choque.

Tras el accidente, la pareja responsable abandonó el vehículo y huyó entre la maleza, dejando el automóvil a un costado de la carretera.

En su interior, las autoridades encontraron una hielera con varias latas de cerveza, lo que hace presumir que los ocupantes podrían haber conducido bajo los efectos del alcohol.

La familia afectada, que regresaba de una fiesta, solo sufrió el susto; sin embargo, los integrantes fueron trasladados a un hospital para valoración médica.

Elementos de la Policía Vial Municipal acudieron al sitio para acordonar el área y realizar las investigaciones correspondientes, con el fin de deslindar responsabilidades. Asimismo, personal del Ejército Mexicano, cuyo cuartel se encuentra dentro de la termoeléctrica, brindó apoyo en las labores de auxilio y seguridad.

Las autoridades exhortaron a los conductores a evitar manejar bajo los efectos del alcohol y a mantener precaución en carretera, especialmente durante los fines de semana y fechas de celebración.



