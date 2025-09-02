Persecución termina en fuerte accidente

Un vehículo que huía de la Policía Vial provocó un accidente la noche del domingo en pleno centro de la ciudad, al impactar una camioneta en el cruce de la calle Madero y la avenida Lázaro Cárdenas.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando el conductor de un automóvil color azul, al intentar evadir a las autoridades, terminó chocando contra una camioneta Honda que era conducida por una mujer.

Tras el impacto, el responsable continuó con su huida, logrando escapar de la persecución, mientras los agentes viales se detuvieron para auxiliar a la conductora afectada.

Paramédicos locales arribaron al sitio para brindar atención a la mujer, quien no proporcionó su identidad y, afortunadamente, no presentó lesiones de gravedad.