Tamaulipas

Persecución termina en fuerte accidente

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando el conductor de un automóvil color azul, al intentar evadir a las autoridades
  • Por: Jorge Mancha
  • 02 / Septiembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Persecución termina en fuerte accidente

Así quedó la camioneta qué fue impactada por un conductor que huía de las autoridades.

Un vehículo que huía de la Policía Vial provocó un accidente la noche del domingo en pleno centro de la ciudad, al impactar una camioneta en el cruce de la calle Madero y la avenida Lázaro Cárdenas.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando el conductor de un automóvil color azul, al intentar evadir a las autoridades, terminó chocando contra una camioneta Honda que era conducida por una mujer.

Tras el impacto, el responsable continuó con su huida, logrando escapar de la persecución, mientras los agentes viales se detuvieron para auxiliar a la conductora afectada.

Paramédicos locales arribaron al sitio para brindar atención a la mujer, quien no proporcionó su identidad y, afortunadamente, no presentó lesiones de gravedad.

De acuerdo con la información oficial, las autoridades ya cuentan con pistas que podrían llevar a la localización del conductor responsable del percance.

EL MAÑANA RECOMIENDA