Chocan y se intenta fugar

Un accidente vial se registró durante la madrugada de ayer sobre la carretera 82, a la altura del kilómetro 120, donde una camioneta Chevrolet Tahoe impactó por un costado a un automóvil Nissan Versa y posteriormente intentó darse a la fuga.

¿Cómo ocurrió el accidente en carretera 82?

De acuerdo con el reporte, la unidad responsable continuó su marcha tras el choque; sin embargo, fue alcanzada y detenida cuadras más adelante por elementos de la Guardia Estatal.

En el interior viajaban varias mujeres, quienes fueron obligadas a hacerse responsables de los daños ocasionados al vehículo afectado.

Acciones de la autoridad tras el choque

Al lugar del incidente acudió personal de la Policía Vial Municipal, quienes realizaron las diligencias correspondientes y levantaron los datos para el informe oficial.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a manejar con responsabilidad y permanecer en el sitio en caso de verse involucrados en un accidente, a fin de evitar sanciones mayores.