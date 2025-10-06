Choca y huye

La tarde del sábado se registró un accidente vial en el cruce de la calle Cuarta y Madero de la zona centro, luego de que una camioneta de la marca Chevrolet, tipo S10 y de modelo antiguo, impactara contra dos vehículos y posteriormente se diera a la fuga.

De acuerdo con el reporte, la camioneta S10 chocó primero contra una camioneta Honda tipo CRV, de reciente modelo, y posteriormente contra un automóvil que se encontraba estacionado en el lugar.

La conductora de la Honda CRV relató que se dirigía hacia su domicilio en la zona centro cuando el conductor de la S10 no respetó el alto correspondiente y se le vino encima, provocando el accidente.

Tras el impacto, el responsable decidió huir, dejando en el sitio a la conductora con una crisis nerviosa y a los vehículos con daños materiales considerables.

La afectada solicitó la intervención de elementos de la Policía Vial Municipal y de su compañía aseguradora para proceder conforme a la ley.