Fuerte choque en zona centro

Un fuerte accidente vial se registró la tarde del sábado en la zona centro de Valle Hermoso, dejando como saldo dos personas lesionadas y daños materiales considerables.

El percance ocurrió en el cruce de la calle Primera y calle Rosalinda Guerrero, cuando una camioneta GMC Denali, de reciente modelo, que circulaba por la calle Primera, no realizó el alto correspondiente y se impactó contra una camioneta Chevrolet, tipo Silverado.

En el accidente se vieron involucradas tres personas; dos de ellas resultaron con lesiones y fueron trasladadas por la ambulancia del DIF Municipal al Hospital General, mientras que una tercera persona permaneció en el lugar con golpes menores.

Elementos de la Policía Vial Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Los participantes, no quisieron dar a conocer sus identidades, pues se presumia que al menos uno de los involucrados había ingerido bebidas embriagantes.