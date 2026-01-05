Piden apoyo para el chofer de ambulancia

Familiares de Jorge Luis Torres Rivera, chofer de la ambulancia del DIF que labora en esta ciudad, solicitan el apoyo de la comunidad para ayudarlo a solventar los gastos de una cirugía de alto costo que deberá realizarse en los próximos días.

De acuerdo con sus familiares, a Jorge Torres le fue diagnosticada insuficiencia arterial crónica Fontaine IV en el miembro inferior derecho, padecimiento conocido como "pie diabético", situación que hace necesaria una intervención quirúrgica urgente con un costo aproximado de 120 mil pesos.

Ante esta difícil situación, la familia hizo un llamado a la ciudadanía de buen corazón para que, quienes así lo deseen, puedan sumarse con alguna aportación económica y ayudar a cubrir los gastos médicos.

Las personas interesadas en apoyar pueden realizar su donativo a la tarjeta BBVA número 4152 3137 5482 2356, a nombre de Flor Esthela Meza, esposa de Jorge Torres.

La familia agradeció de antemano cualquier apoyo y las muestras de solidaridad hacia Jorge Torres, quien es ampliamente conocido por su labor al servicio de la comunidad.



