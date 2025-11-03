Choca moto contra carro estacionado

Un motociclista que transitaba por el fraccionamiento Las Flores, sufrió un aparatoso accidente durante los primeros minutos de ayer, al chocar contra un vehículo que estaba estacionado en la orilla de la calle.

El joven, quien no se quiso identificar, conducía de oriente a poniente por la calle Bugambilias cuando de pronto se impactó contra un vehículo de la marca Chevrolet tipo Malibu, dejando destrozada la parte trasera de la unidad.

De inmediato los vecinos solicitaron apoyo de una ambulancia pues el joven presentaba varios golpes.

Al llegar una unidad de Voluntarios de Valle Hermoso, el joven fue llevado al Hospital General para su valoración médica.

Cabe destacar que se desconocen las causas que provocaron el accidente, pero se dijo que pudo haber sido un perro el que hizo que el joven se saliera del camino.



