Valle Hermoso sin electricidad

Por trabajos de mantenimiento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió ayer el servicio de energía eléctrica en la mayoría de las colonias de la ciudad, afectando a miles de usuarios durante gran parte del día.

A través de un comunicado emitido la tarde del pasado martes, la CFE informó sobre la interrupción programada del suministro en más de 50 colonias, lo que representa más de la mitad del total de sectores que conforman Valle Hermoso, el cual cuenta con poco más de cien colonias en su totalidad.

¿Qué ocurrió?

El corte de energía se registró desde las 08:45 horas hasta las 15:00 horas, lapso en el que también se vio comprometido el suministro de agua potable, debido a que los equipos de bombeo dependen del servicio eléctrico para su operación.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La zona centro fue una de las pocas áreas que no se vio afectada por la medida preventiva, manteniendo el servicio eléctrico de manera normal durante la jornada. Hasta el momento, ninguna autoridad de la CFE ha proporcionado detalles adicionales sobre los trabajos que se realizaron ni sobre posibles futuras suspensiones.