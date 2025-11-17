Realizan Feria Vocacional en el CETIS 130

Realizan Feria Vocacional en el CETIS 130Diversas instituciones de Educación Superior de la región presentaron su oferta académica
El pasado viernes se llevó a cabo una Feria Vocacional en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 130 (CETIS 130), dirigida a 220 alumnos del quinto semestre de la Generación 2023-2026, así lo dio a conocer el director del plantel, ingeniero Rodrigo Robledo Aguilera.
¿Qué ocurrió?
Durante el evento, diversas instituciones de Educación Superior de la región presentaron su oferta académica, brindando a los jóvenes información clave para la elección de su futuro profesional.
¿Cuáles universidades participaron?
Entre las universidades participantes se encontraron la Universidad de Ingenierías y Ciencias del Noreste, el Instituto para el Trabajo y Capacitación Superior, la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso, la Universidad del Noreste de México, la Universidad del Atlántico, el Centro de Estudios Superiores E.L.E.A., y el CECATI 179.