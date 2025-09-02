Autoridades dan arranque a clases

Con un acto cívico y la entrega de apoyos escolares, autoridades estatales, municipales y educativas dieron este lunes el arranque oficial al ciclo escolar 2025-2026 en la Escuela Primaria "Profesor Juan B. Tijerina" del poblado Anáhuac.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, asistió la C.P. Luisa Eugenia Manotou Galván, secretaria de Administración del Gobierno del Estado.

También estuvieron presentes el diputado local Eliphaleth Gómez Lozano, el profesor Jorge Mata Álvarez, jefe del Centro Regional para el Desarrollo Educativo en Valle Hermoso; el director del plantel, profesor Fidencio Santillana, así como la maestra Graciela Gutiérrez, representante del presidente municipal de esta ciudad.