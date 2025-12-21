Arriban paisanos a la ciudad

Desde el pasado viernes se ha podido observar la llegada de cientos de paisanos a la ciudad, quienes arriban principalmente en vehículos con placas del estado de Texas y de otros estados de la Unión Americana, con motivo de las celebraciones de fin de año.

¿Cómo impacta la llegada de paisanos en la economía local?

La presencia de los connacionales que radican en el extranjero ya comienza a notarse en las principales calles, comercios y centros de reunión, lo que genera una expectativa positiva entre los habitantes y comerciantes locales.

Detalles sobre la llegada de paisanos a la ciudad

Al respecto, el comerciante Daniel García señaló que la llegada de los paisanos podría reactivar de manera importante la economía local en los próximos días, ya que tradicionalmente durante esta temporada los visitantes realizan compras, consumen en restaurantes y apoyan a distintos negocios.