Celebran alumnos fiestas mexicanas

Con entusiasmo y patriotismo, las escuelas de la ciudad celebraron el 215° aniversario de la Independencia de México con las tradicionales "mañanitas mexicanas".

El evento cívico se llevó a cabo en varios planteles educativos, donde los alumnos participaron con gran emoción.

El profesor Jorge Mata Álvarez, jefe del Centro Regional para el Desarrollo Educativo, destacó la importancia de que los estudiantes conozcan la historia de México y participen en eventos cívicos.

"Es fundamental que nuestros alumnos comprendan el valor de nuestra independencia y la lucha de nuestros héroes", afirmó.

Los alumnos se vistieron con atuendos alusivos a la fecha y representaron a personajes como Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez y otros héroes de la Independencia.

Las "mañanitas mexicanas" fueron un éxito, y los estudiantes disfrutaron de una experiencia educativa y divertida.