Pasan últimas caravanas de transmigrantes

Las caravanas de transmigrantes centroamericanos que utilizan el puente internacional Libre Comercio como ruta para dirigirse desde los Estados Unidos hacia sus países de origen, comenzaron a dispersarse en esta región con motivo del cierre de año y la celebración de Año Nuevo.

Personas originarias de diversos países de Centroamérica, quienes de manera regular transitan por Valle Hermoso, redujeron notablemente su paso durante los últimos días del año, ya que buscan llegar a tiempo a sus destinos para pasar las festividades decembrinas con sus familias.

¿Cómo afecta el cierre de año a las caravanas?

Edson, residente de Belice, comentó ayer que estos días corresponden prácticamente al cierre del paso de las caravanas por esta zona, señalando que muchos de los transmigrantes emprenden recorridos de hasta dos días completos para poder llegar a sus hogares, e incluso algunos podrían arribar hasta el primero de enero.

Detalles sobre el paso de transmigrantes en la región

Aunque las costumbres y tradiciones de algunas familias centroamericanas son distintas a las de los mexicanos, la mayoría de quienes trasladan automóviles, camiones y todo tipo de unidades desde los Estados Unidos hacia sus países, comparten el interés de iniciar el año acompañados de sus seres queridos.

Durante la jornada de ayer fue notable la disminución de caravanas sobre la avenida Lázaro Cárdenas de esta ciudad, vialidad por la que a lo largo del año circulan de manera constante este tipo de contingentes.

Impacto de las festividades en el tránsito de caravanas

La reducción en el paso de caravanas refleja el deseo de los transmigrantes de reunirse con sus familias durante las festividades, lo que marca un cambio significativo en el flujo habitual de personas en esta región.