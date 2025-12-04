Simulan incendio en el Parque Industrial

La tarde de ayer se llevó a cabo un simulacro de incendio en una de las plantas maquiladoras del Parque Industrial de Valle Hermoso, como parte de las acciones de prevención y capacitación para el personal.

¿Cómo se llevó a cabo el simulacro de incendio?

El ejercicio inició después de las 14:00 horas en la planta Joyson, donde participaron brigadistas internos, así como elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos de esta ciudad.

Acciones de Protección Civil y Bomberos en el ejercicio

El comandante Esteban Carrión Aguirre, del Cuerpo de Bomberos de Valle Hermoso, destacó la importancia de realizar este tipo de prácticas, ya que permiten que las brigadas internas de cada empresa se mantengan preparadas y sepan cómo actuar ante una situación real de emergencia.