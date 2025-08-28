Buenas ventas con regreso a las clases

La Cámara Nacional de Comercio Local dio a conocer que, con motivo del próximo inicio del ciclo escolar 2025-2026, se espera una importante derrama económica en la ciudad, derivada de las compras relacionadas con el regreso a clases.

Jesús Hernández Herrera, presidente de la CANACO, informó ayer que existe entusiasmo entre los comerciantes locales, ya que la venta de útiles escolares, uniformes y calzado está registrando un repunte en los últimos días.

El dirigente señaló que las ventas altas podrían mantenerse durante el resto de la semana y extenderse hasta el próximo fin de semana, lo que representará un beneficio directo para la economía de Valle Hermoso.

La Cámara Nacional de Comercio reiteró su confianza en que este regreso a clases fortalezca el consumo local y contribuya al desarrollo económico de la ciudad.