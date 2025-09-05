Buena semana para papelerías

Durante la primera semana de septiembre, las papelerías locales reportaron un importante repunte en sus ventas, derivado del regreso a clases de más de 14 mil alumnos que iniciaron el nuevo ciclo escolar en esta ciudad.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) local, Jesús Hernández Herrera, señaló que los establecimientos, especialmente los ubicados en la zona centro, tuvieron una semana muy positiva en la venta de útiles escolares y demás artículos requeridos para el arranque del ciclo.

"Nos fue muy bien, sobre todo a los dueños de las papelerías de la ciudad, ya que el movimiento escolar siempre representa una gran oportunidad para el comercio", expresó Hernández Herrera.