Le cierran paso, vuelca y acaba en una parcela

Ayer por la mañana se registró un aparatoso accidente en la carretera 82, a la altura del kilómetro 26, donde un vehículo terminó volcado después de que otra unidad le cerrara el paso.

De acuerdo con el reporte, la afectada fue una mujer identificada como Dalia, de 32 años de edad y residente de Valle Hermoso, quien conducía un automóvil Nissan Versa de reciente modelo con destino a la ciudad de Matamoros.

La conductora perdió el control de la unidad tras la maniobra de una camioneta que se le atravesó o quiso rebasar, provocando que el auto se saliera de la cinta asfáltica y diera varias volteretas, hasta quedar detenido a un costado de una parcela.

Al lugar arribaron paramédicos voluntarios, quienes atendieron a la conductora por diversos golpes, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Por su parte, elementos de la Policía Vial Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el levantamiento del vehículo, el cual fue trasladado al corralón municipal.

Cabe señalar que la camioneta responsable del accidente, se dio a la fuga del lugar y solo se dijo que se trataba de una de la marca Jeep en color negro.