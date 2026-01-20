Se registra accidente en el ejido La Florida

Un aparatoso accidente vehicular se registró la mañana de ayer en el ejido La Florida, cerca del poblado conocido como el Empalme.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Matamoros–Río Bravo por la libre, justo después de la gasolinera ubicada en Altamirano, en terrenos del ejido La Florida de esta ciudad, donde una camioneta Dodge tipo Journey se vio involucrada en un fuerte percance.

¿Cómo ocurrió el accidente en La Florida?

De acuerdo con testimonios de personas que se encontraban en el lugar, la unidad chocó contra otra camioneta tipo Pick Up de la marca Ford, la cual presuntamente intentó retirarse del sitio tras el impacto.

En la camioneta Journey viajaba un hombre y un menor de edad, quien resultó con algunos golpes y presentó una crisis nerviosa, por lo que se esperaba la llegada de asistencia médica para su valoración en la zona, pero ninguna ambulancia llegó.

Detalles del choque en carretera Matamoros-Río Bravo

Hasta ayer por la tarde se desconocían las causas que originaron el accidente, por lo que se esperaba que las autoridades correspondientes emitan mayor información conforme.