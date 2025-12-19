Nuevo accidente de transmigrante

Un camión de transmigrantes que remolcaba una pipa y que se dirigía hacia Centroamérica, sufrió un aparatoso accidente ayer por la mañana en el kilómetro 73 con 120, a la altura de la primera curva rumbo al poblado Anáhuac.

De acuerdo con la información recabada, la pesada unidad salió de la cinta asfáltica, desprendiéndose uno de sus ejes, lo que provocó que el camión quedara completamente inservible.

Detalles del accidente en la carretera

Sobre el pavimento quedaron visibles las marcas del percance, las cuales presuntamente indican una falta de precaución al momento en que el conductor intentó frenar.

Tras el accidente, varios camiones de compañeros del conductor, permanecieron estacionados a la orilla de la carretera, lo que representó un riesgo para quienes circulan por la zona.

Acciones de la autoridad tras el percance

Ante esta situación, autoridades de la Policía Vial Municipal exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por ese tramo carretero para evitar otro incidente.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas, mientras que las autoridades continúan con las labores correspondientes para averiguar las causas del percance.