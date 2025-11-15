Guardia Estatal retira cámaras de vigilancia en Valle Hermoso

Policías de Tamaulipas retiraron cuatro cámaras de videovigilancia que estaban instaladas en postes de energía eléctrica en las calles del municipio de Valle Hermoso, informó la Secretaría de Seguridad del estado.

Se informó que personal de la Guardia Estatal retiró cuatro cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en postes de energía eléctrica de la colonia Madero, luego de detectarlas durante un recorrido de seguridad.

Los agentes observaron tres cámaras colocadas en dirección a la vialidad, enfocadas hacia el paso de las patrullas, frente a la escuela primaria "5 de Febrero". Al continuar el recorrido, los elementos ubicaron una cuarta cámara, instalada en un techado sobre la misma calle.

Se procedió al retiro, y poner a disposición de la Fiscalía de Justicia local los dispositivos.