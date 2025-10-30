Ingresa frente frío con fuertes vientos

El ingreso del Frente Frío Número 11 a esta región durante la madrugada de ayer provocó la caída de decenas de ramas en distintos puntos de la ciudad, sin que se registraran personas lesionadas, informó el comandante de Protección Civil, Jesús Hernández Buentello.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con el reporte oficial, las rachas de viento provenientes del norte comenzaron a sentirse durante los primeros minutos del martes, acompañadas de una ligera precipitación. Las condiciones meteorológicas persistieron durante la madrugada y las primeras horas del día, generando algunas molestias entre los habitantes.

Las cuadrillas de Protección Civil y personal de Limpieza Pública realizaron recorridos por diversos sectores para retirar las ramas y evitar riesgos a la población, principalmente en avenidas y parques donde se registraron los mayores reportes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Durante el ingreso del sistema frontal, las temperaturas se mantuvieron entre los 24 y 22 grados centígrados, pero se prevé un descenso más notable en los próximos días. Según los pronósticos, para la mañana de este jueves el termómetro podría registrar alrededor de 11 grados centígrados, aunque con una considerable disminución en la velocidad del viento.