Cae a canal por neblina

La densa neblina que se registró la noche del pasado jueves en esta ciudad fue factor determinante para que se presentara un fuerte accidente vial en la colonia Burócratas, específicamente en la avenida Revolución, a la altura del kilómetro 121.500.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta de la marca Jeep, tipo Compass, modelo 2016, circulaba de poniente a oriente sobre la avenida Revolución cuando, al llegar al canal ubicado en el kilómetro 121.500, el conductor no realizó el alto correspondiente, cayendo al fondo del mismo.

En el interior del vehículo viajaba un joven de poco más de 20 años de edad, quien resultó lesionado con fractura en una de sus piernas y en uno de sus brazos.

El percance ocurrió alrededor de las 23:00 horas del jueves, por lo que el lesionado fue trasladado de emergencia al Hospital General para recibir atención médica.

Para la mañana de ayer viernes, la unidad aún permanecía en el fondo del canal, por lo que elementos de la Policía Vial Municipal acudieron al lugar para realizar las maniobras necesarias y rescatar el vehículo.

El joven, quien no proporcionó sus datos personales, señaló que la escasa visibilidad provocada por la neblina fue la causa principal del accidente.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al conducir bajo estas condiciones climáticas.



