Celebran aniversario del ejido 12 de Octubre

Con carros alegóricos, cabalgata, fiesta infantil y un tradicional baile, los habitantes del ejido 12 de Octubre celebraron este domingo el 77 aniversario de su fundación.

Ubicado sobre la brecha 124 con kilómetro 88, el ejido reunió a cientos de personas en la explanada de la escuela primaria Miguel Hidalgo, donde se llevaron a cabo las actividades alusivas a esta importante fecha.

Durante la ceremonia, se reconoció a más de 20 ejidatarios, entre ellos algunos de los pioneros que formaron parte del desarrollo y crecimiento de esta comunidad rural de Valle Hermoso.

La comisariada ejidal, Élida Álvarez, destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones que dan identidad a las familias del campo. “Es fundamental conservar nuestras raíces y seguir transmitiendo a las nuevas generaciones el valor del trabajo y la unión que nos caracteriza como comunidad”, expresó.

El festejo incluyó actividades para toda la familia, destacando la participación de jinetes en la cabalgata, coloridos carros alegóricos y la alegría de los niños en la fiesta organizada especialmente para ellos.