Brotan basureros en la periferia de Valle Hermoso

Los basureros clandestinos continúan siendo un problema en la periferia de esta ciudad, donde decenas de personas acuden a tirar desechos e incluso prenden fuego a la basura, generando contaminación y malos olores que afectan a los habitantes de la zona.

En las orillas de Valle Hermoso, es común observar tiraderos improvisados sobre brechas y bordos de canales, donde se acumulan residuos domésticos, restos de construcción y otros materiales que deterioran el entorno.

Vecinos de la colonia Jaritas denunciaron que, por las tardes, camionetas procedentes de distintos puntos de la ciudad transitan por esa zona rumbo al área rural para arrojar desechos de manera ilegal.

Los residentes expresaron su preocupación por las afectaciones ambientales y de salud que esta práctica ocasiona, además del riesgo que representa la quema de basura al aire libre.

Ante la situación, los colonos hicieron un llamado a las autoridades municipales y ambientales para que implementen acciones que pongan fin a estos basureros clandestinos, ya sea mediante vigilancia, sanciones o campañas de concientización ciudadana.



