Activan jornada de salud en el Ejido Ensenada

La Jurisdicción Sanitaria Número 10 llevó a cabo una brigada de salud en el Ejido Ensenada, perteneciente a Valle Hermoso, con la participación de los programas de epidemiología, vectores y promoción de la salud.

Personal del Sector Salud realizó acciones de búsqueda activa de enfermedades transmitidas por vector, además de fumigación, control larvario, rociados intradomiciliarios y otras intervenciones preventivas enfocadas en la protección de la comunidad.

¿Cuál es la importancia de la brigada de salud?

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 10, doctor Ricardo Adame Garza, informó que estas actividades forman parte de los trabajos permanentes para reducir riesgos y fortalecer la prevención en zonas rurales del municipio.

¿Qué acciones se están realizando en la comunidad?