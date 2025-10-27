Atienden bomberos en casa habitación

Un incendio en una casa habitación ubicada sobre la brecha 122 y calle Río Bravo movilizó la noche del sábado a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Valle Hermoso, luego de que vecinos reportaran el siniestro a la línea de emergencias 911.

El reporte se recibió poco antes de las 10 de la noche, informando que una vivienda deshabitada se encontraba en llamas.

De inmediato, los bomberos se trasladaron al lugar, donde localizaron una densa cortina de humo que salía desde el interior del domicilio.

Con el apoyo de un vecino, los elementos lograron ingresar al inmueble y sofocar el fuego, el cual se concentraba principalmente en algunas prendas de vestir.

Hasta ayer se desconocían las causas exactas del incendio; sin embargo, se presume que un posible cortocircuito podría haber originado el siniestro.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, y el hecho solo provocó alarma entre los vecinos del sector.

Las autoridades exhortaron a la población a revisar las instalaciones eléctricas de sus viviendas para prevenir este tipo de incidentes.



