Incendio arrasa con excavadora

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron durante los primeros minutos de ayer al kilómetro 70 con 122.500, en las inmediaciones del poblado Anáhuac, luego de que se reportara el incendio de una máquina pesada.

Al llegar al sitio, los bomberos encontraron una excavadora de la marca Caterpillar completamente envuelta en llamas.

A pesar de los esfuerzos por sofocar el fuego, la maquinaria ya se encontraba totalmente consumida por las llamas. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas durante el siniestro.

De acuerdo con la información recabada, la máquina pertenece a uno de los Módulos de Riego de la región; sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre la causa del incendio, ya que la excavadora no se encontraba en operación al momento del incidente.

Las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones para determinar el origen del fuego.