Incendio en compra de metales moviliza a cuerpo de bomberos

Un incendio fuera de control en una compra de metales ubicada sobre la carretera 82, a la altura del kilómetro 121.700, movilizó la tarde del domingo a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Valle Hermoso.

Acciones de la autoridad en el incendio

De acuerdo con vecinos del sector, el siniestro se originó a causa de una quema (o posible quema) de plásticos que se salió de control en el establecimiento conocido como compra de metales "Godoy", lo que generó una intensa columna de humo y alarma entre los habitantes cercanos.

Hasta el sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes lograron sofocar el fuego y evitar que éste se propagara a predios aledaños, controlando la situación tras varios minutos de labores.

Detalles confirmados sobre el siniestro

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante el percance, quedando únicamente daños materiales en el lugar.