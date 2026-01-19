Se registra fuerte incendio de pastizal en la colonia Unión

Un fuerte incendio de pastizal registrado la tarde de ayer en un solar baldío movilizó a los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, luego de que vecinos del sector reportaran una intensa quema de pasto que generaba una densa cortina de humo.

Acciones de la autoridad ante el incendio

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Victoria y Brasil, en la colonia Modelo, dentro de un predio baldío donde además se localiza una vivienda en estado de abandono, lo que incrementó la preocupación entre los habitantes del área.

Tras recibir el reporte ciudadano, los bomberos acudieron de inmediato al lugar y lograron controlar las llamas, evitando que el fuego se propagara hacia viviendas cercanas.

Detalles confirmados sobre el siniestro

Afortunadamente, el siniestro no dejó personas lesionadas ni daños en casas aledañas, por lo que todo quedó únicamente en el susto y en la movilización de las unidades de emergencia.