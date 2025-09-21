Muere una de las bebes prematuras

Con gran tristeza se dio a conocer el fallecimiento de una de las bebés prematuras que nacieron hace diez días en el Hospital General de esta ciudad.

La menor permaneció internada en el Hospital Alfredo Pumarejo de Matamoros, donde luchó durante diez días por sobrevivir, pero finalmente perdió la vida la noche del viernes debido a complicaciones en los pulmones.

Santos Flores, abuelo de las pequeñas, confirmó el deceso y señaló que la otra bebé, de apenas siete meses de gestación, continúa luchando por sobrevivir en el Hospital Infantil de la ciudad de Reynosa.

La noticia ha conmovido a la comunidad, que se mantiene a la expectativa del estado de salud de la hermana sobreviviente.