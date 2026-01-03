Nace el primer bebé del 2026

Trabajadores del Hospital General Valle Hermoso "Dr. Rodolfo Torre Cantú" dieron la bienvenida al primer bebé nacido en este 2026 en la ciudad, quien llegó al mundo a las 04:33 horas del pasado primero de enero.

El recién nacido es un masculino que llevará por nombre Liam Eduardo, con un peso de 3.099 kilogramos y una talla de 54 centímetros, convirtiéndose oficialmente en el primer bebé del año 2026 en Valle Hermoso.

De acuerdo con el personal médico, el estado de salud del menor es bueno, mientras que su madre se reportó estable. El parto se desarrolló de manera normal y sin ninguna complicación.

Durante las primeras horas del primero de enero, autoridades locales acudieron al Hospital General para visitar al recién nacido y a su madre, a quienes hicieron entrega de diversos obsequios como muestra de felicitación.

Como cada año, es una tradición que el Hospital General de Valle Hermoso registre y reconozca al primer bebé nacido durante los primeros minutos del primer día del año, marcando así el inicio de un nuevo ciclo para la comunidad.



