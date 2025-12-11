Viven familias de la basura

Más de diez familias acuden diariamente al basurero municipal de esta ciudad para pepenar entre los desechos materiales que puedan vender o reciclar y así obtener ingresos para su subsistencia.

Impacto en la comunidad de Valle Hermoso

El tiradero municipal, ubicado en el kilómetro 110 con 82.300, en los límites de Valle Hermoso con Río Bravo, recibe a diario al menos diez rutas de camiones recolectores que depositan la basura generada en distintos sectores de la ciudad.

Entre montones de desechos, los pepenadores buscan metales como aluminio, cobre y alambres, así como plásticos, cartones y cualquier otro objeto que pueda tener un segundo uso o valor de reventa.

Actividades de los pepenadores en el basurero

Ayer, don Clemente, uno de los trabajadores del lugar, informó que son cerca de diez las familias que dependen de esta actividad. Señaló que, aunque es una labor complicada, les ha permitido sostenerse económicamente.