Gasolina a la baja

Una reducción en el precio de la gasolina regular sorprendió de manera positiva a los automovilistas de Valle Hermoso desde el pasado sábado, gracias al estímulo aplicado al IEPS por parte de la Secretaría de Hacienda.

En algunas estaciones de servicio, el costo del combustible disminuyó hasta dos pesos por litro, alcanzando precios por debajo de los 20 pesos.

Jesús Roberto Sáenz, empresario y propietario de varias gasolineras en la ciudad, señaló que desde la tarde del sábado comenzó a reflejarse esta disminución, lo que representa un alivio directo para los bolsillos de los vallehermosenses.

Aunque no todas las estaciones han modificado sus tarifas, en la mayoría ya se observan precios más accesibles, generando expectativa entre los consumidores sobre la permanencia de este beneficio en los próximos días.