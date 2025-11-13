Cortan agua por mantenimiento

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Valle Hermoso informó que durante la jornada de ayer se realizaron trabajos de mantenimiento en el canal que abastece de agua a la planta potabilizadora, lo que provocó una baja presión generalizada en el servicio y, en algunos sectores, la suspensión temporal del suministro.

¿Qué ocurrió?

Jesús Terán López, gerente general de la COMAPA, explicó que estas labores son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y asegurar una mejor calidad en el servicio que se brinda a la población. "Estamos trabajando para mantener en óptimas condiciones la infraestructura que permite el abasto de agua a toda la ciudad. Sabemos que este tipo de trabajos pueden causar molestias, pero son indispensables para seguir mejorando", expresó Terán López.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?