Causa asombro la aparición de un jabalí

La presencia de un cerdo salvaje, también conocido como jabalí, generó sorpresa y preocupación entre los habitantes de la colonia Hidalgo la mañana de ayer, luego de que el animal fuera visto deambulando por las calles de esa zona urbana.

De acuerdo con vecinos del sector, fueron las mascotas domésticas las que primero alertaron sobre la presencia del extraño visitante, al reaccionar con ladridos y movimientos inusuales.

Al salir a verificar, los habitantes observaron al jabalí, el cual presentaba espuma en la boca, lo que incrementó el temor entre la comunidad.

De inmediato, se dio aviso a las autoridades, por lo que elementos del Departamento de Protección Civil realizaron una búsqueda exhaustiva en el área para tratar de localizar y capturar al animal. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no se logró dar con su paradero.

Se presume que el cerdo montés pudo haberse extraviado y haber ingresado accidentalmente al área urbana de Valle Hermoso, provocando momentos de pánico y desconcierto durante las primeras horas del día.