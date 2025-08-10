Sube flujo de pasajeros por inicio de ciclo escolar

Con el arranque del ciclo escolar para estudiantes de bachillerato y nivel profesional programado para mañana lunes, las líneas de autobuses regionales han registrado un incremento notable en el número de pasajeros desde este fin de semana.

Así lo informó Yadira González, trabajadora de una línea de transporte regional, quien señaló que el aumento en la demanda comenzó a notarse desde el viernes, principalmente por jóvenes que viajan a ciudades cercanas para incorporarse a sus instituciones educativas.