Ausentismo en escuelas por lluvias

A causa de las precipitaciones registradas desde temprana hora de ayer, al menos un 30 por ciento de los alumnos de esta ciudad no asistieron a clases, informó el profesor Jorge Mata Álvarez, jefe del Centro Regional para el Desarrollo Educativo.

Aunque las lluvias fueron ligeras durante la mañana, la inestabilidad del clima impidió la asistencia de cientos de estudiantes a sus planteles.

El profesor Mata Álvarez señaló que esta situación no representa un impacto negativo en el plan educativo, ya que faltar un día no afecta el desarrollo académico.

Sin embargo, recomendó a los padres de familia verificar siempre las condiciones del clima antes de enviar a sus hijos a la escuela. Aclaró que, si bien es importante no arriesgar a los alumnos, también lo es procurar que no acumulen muchas inasistencias.

Se prevé que durante la próxima semana continúen las lluvias en la región, por lo que las autoridades educativas no descartan que se repita el ausentismo en diferentes planteles escolares.



