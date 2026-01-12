Esperan ausentismo en escuelas por frío

Las bajas temperaturas que se esperan para este lunes podrían generar un ausentismo marcado en las escuelas durante el primer día de clases del año 2026, informaron autoridades educativas de la región.

El profesor Jorge Mata Álvarez, jefe del Centro Regional para el Desarrollo Educativo, dio a conocer que un total de 96 escuelas reanudarán actividades a partir de este lunes, con una matrícula superior a los 13 mil 500 alumnos.

No obstante, las condiciones climatológicas podrían afectar la asistencia en la mayoría de los planteles.

De acuerdo con los pronósticos, se esperan temperaturas de hasta 10 grados centígrados, lo que podría provocar quev padres de familia opten por no enviar a sus hijos va clases, con el fin de evitar exponerlos a cambios bruscos de temperatura y posibles enfermedades respiratorias.

Aunque de manera oficial las clases solo se suspenden cuando el termómetro desciende por debajo de los 0 grados centígrados, los docentes reconocen que el frío intenso suele impactar directamente en la asistencia escolar.

Será durante la tarde de este lunes cuando las autoridades educativas den a conocer el porcentaje de estudiantes que no acudieron a las aulas debido a las bajas temperaturas que se registran en esta región.



