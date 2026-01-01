Cierran carnicerías trabajando al 100

Carnicerías de Valle Hermoso despidieron el año con un importante repunte en sus ventas, luego de que cientos de familias acudieran desde temprana hora de ayer para adquirir distintos cortes de carne con los que prepararon los alimentos de la tradicional convivencia de fin de año.

¿Cómo impacta la tradición en las ventas de carne?

Trabajadores de las principales carnicerías de la ciudad señalaron que desde las primeras horas de ayer se registró una constante afluencia de clientes, quienes buscaban productos para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 en compañía de familiares y amigos.

Carlos Treviño, conocido propietario de una carnicería ubicada en la zona centro, destacó que el 31 de diciembre representa una de las fechas más importantes del año para este giro comercial, ya que la demanda se incrementa considerablemente.

Detalles sobre la afluencia de clientes en carnicerías

Indicó que en la región es una costumbre muy arraigada preparar alimentos en las parrillas durante la cena de fin de año, lo que genera un aumento significativo en la venta de diversos cortes, beneficiando de manera directa a los comercios locales.